Курган, , 11:06 — REGNUM Из Казахстана в Россию транзитный грузовой транспорт будет пропускаться через границу по единственному пропускному пункту: Жана-Жол Северо-казахстанской области— Петухово Курганской области. Об этом сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.

Помимо этого, правительство Казахстана решило с 22 марта по 15 апреля запретить экспорт из этой страны ряда продовольственных товаров. А именно, гречневой крупы, сахара, картофеля, моркови, репчатого лука и белокочанной капусты.

Как сообщает Znak.com, по словам уральских ритейлеров, из-за этих ограничений застопорились поставки в Россию продовольствия из Казахстана, Узбекистана и Киргизии. Что в ближайшее время создаст дефицит и рост цен на капусту, лук, цитрусовые, огурцы, томаты, зелень.