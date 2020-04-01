Пекин, , 11:01 — REGNUM Китайский автопроизводитель Genesis готовиться представить новый электрифицированный кроссовер. Снимки авто разместил портал The KCB.

Тестовые прототип получил название JW EV. Авто было замечено во время дорожных испытаний, но где не сообщается.

По некоторым данным, электрокроссовер будет построен на архитектуре E-GMP (Electric-Global Modular Platform), в разработке которой участвует южнокорейская компания Hyundai. Данная платформа в дальнейшем станет основой электромобилей брендов Hyundai и Kia.

Genesis поработал над внешним обликом новинки. JW EV будет совсем не похож на первый кроссовер компании — GV80.

Массовое производство нового электрокроссовера начнется в июне 2021 года. Планируется выпустить 22 тыс. единиц JW EV.

Ранее стало известно, что китайская компания Genesis представила в онлайн-режиме новый G80.

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