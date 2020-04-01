Ярославль, , 10:57 — REGNUM В Ярославле большинство магазинов строительных материалов закрыли торговые залы, часть переориентировалось на интернет-торговлю. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Вспольинское поле Yaroslavl.upravdom.com

Закрыты все магазины крупнейшей площадки по продаже стройматериалов на Вспольинском поле. Как сообщили в социальных сетях сотрудники магазинов, 30 марта в магазинах побывали сотрудники мэрии и прокуратуры, которые потребовали остановить торговлю.

«Мы исполняем постановление правительства о товарах первой необходимости. Первоначально в нем были строительные материалы, а потом их исключили. Поэтому мы закрылись, — рассказали корреспонденту ИА REGNUM в одном из магазинов на Вспольинском поле. — Те магазины, у которых есть сайты, работают по заказам через доставку или на вынос».

Закрыты на вход, судя по «Яндекс-карте», магазины сети инструментов и техники «Бигам». А вот магазины водоснабжения «H2O» работают в прежнем режиме кроме магазина на Вспольинском поле.

Противоречивая информация поступает о работе торговых центров «Аксон». В группе магазина «Вконтакте» указано, что магазины в Ярославле работают в прежнем режиме, но пользователи пишут, что периодически магазины закрываются. Линия заказа товаров магазина перегружена, электронный информер сообщает о том, что ожидание составит более 10 минут.

Торговые центры «Леруа Мерлен» в Ярославле сократили график работы, доступ в торговые залы закрыт, продажа ведется по предзаказам (с получением на месте) или через доставку.

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