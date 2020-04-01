Москва, , 10:56 — REGNUM На экспортном магистральном газопроводе «Сила Сибири», по которому газ поставляется из России в Китай, проведены профилактические работы. В настоящее время после временной двухнедельной остановки газопровод вновь заработал.

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Как уточнили в управлении информации Газпрома, профилактическое обслуживание было завершено накануне, 31 марта.

Экспортный магистральный газопровод «Сила Сибири» из России в Китай возобновил работу после двухнедельного профилактического обслуживания, сообщили журналистам.

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«Поставки газа китайским потребителям возобновлены и идут в штатном режиме», — приводит «Интерфакс» слова представителя компании.

Как сообщало ИА REGNUM, газопровод «Сила Сибири» был временно остановлен для проведения профилактики 16 марта. Даты профилактических работ Газпром согласовал с Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC). Ранее стороны договорились о плановой профилактике оборудования и систем дважды в год, весной и осенью.

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