Рига, , 10:51 — REGNUM Компания Rīgas siltums приняла решение о снижении тарифа на отопление в столице Латвии на 7%. Об этом пишет портал LSM со ссылкой на данные Латвийской ассоциации тепловых компаний.

По мнению представителей ассоциации, причиной послужило падение цен на топливо. На время действия режима чрезвычайной ситуации руководство Rīgas siltums решило не облагать просроченные платежи штрафными санкциями и не отключать отопление за неуплату.

Член правления предприятия Валдис Витолиньш заявил, что оборот компании не упал. Однако, в будущем, если люди перестанут оплачивать счета, проблема возникнет, отметил он.

По его словам, в данный момент Rīgas siltums расплатился с поставщиками за поставку топлива, поэтому проблем с предоставлением услуг со стороны компании не возникнет.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 14 апреля в Латвии из-за пандемии COVID-19 был введен режим чрезвычайной ситуации.