Ташкент, , 10:47 — REGNUM Уровень инфляции в Узбекистане в годовом выражении по итогам марта 2020 года составил 13,6%, сообщили 1 апреля в государственном комитете республики по статистике.

По итогам одного месяца инфляция составила 1,3%. С начала года этот показатель вырос на 2,8%. Продовольственные товары в марте подорожали на 1,9%, непродовольственные товары — на 0,9%, услуги — на 0,8%.

По итогам первого квартала цены на продовольственные товары выросли на 4,3%, на непродовольственные товары — на 1,7%, на услуги — на 1,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2019 года уровень инфляции в Узбекистане составил 15,2%. В 2018 году это показатель составил 14,3%.

Читайте ранее в этом сюжете: Совокупный внешний долг Узбекистана составил $24,4 млрд