Казань, , 10:48 — REGNUM Нефтяная компания «Татнефть» для противодействия распространению коронавирусной инфекции и предупреждению дефицита медицинских изделий начала изготовление защитных костюмов. В комплект для медперсонала входят куртка, брюки, халат, фартук, нарукавники, шапка, бахилы. Многослойный нетканый материал костюмов производится с антибактерицидной защитой. В сутки выпускается 600 единиц комплектов, сообщает пресс-служба предприятия.

В компании также налажено производство масок и антисептиков, которые выпускают на заводе «ТАНЕКО». Все эти средства будут переданы медицинским и социальным службам Татарии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, завод акционерного общества «Полиматиз» выразил готовность увеличить производство материала для медицинских масок в 10 раз. С начала марта завод выпустил 67,4 тонны материала и готов поднять производство до 600 тонн в месяц.

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