Барнаул, , 10:41 — REGNUM Алтайский край вошёл в двадцатку худших регионов по закредитованности населения. Судя по данным, представленным в рейтинге РИА Новости, за 2019 год соотношение среднедушевого долга по кредитам и годовой зарплаты жителей края составило 64%. А объем задолженности перед банками в среднем на одного человека оценивался в 183,5 тысячи рублей.

Любопытно, что худшие, чем в Алтайском крае, данные продемонстрировали 11 российских регионов, среди которых есть даже соседняя Новосибирская область, где соотношение среднедушевого долга по кредитам и общий объем банковской задолженности оказались чуть большими.

На первом месте рейтинга оказалась Ингушетия, на последнем — Калмыкия.

Напомним, также жители Алтайского края получают самые маленькие в Сибири зарплаты. В марте 2020 года статистики сообщили, что по итогам 2019 года, при средней заработной плате в 38 365 рублей, жителям Алтайского края платили менее 28 тысяч рублей.

Читайте также: На Алтае платят самые маленькие зарплаты, но дают самые большие взятки