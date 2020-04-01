Сеул, , 10:31 — REGNUM В Южной Корее примут меры по поддержке магазинов беспошлинной торговли. Об этом сообщает KBS со ссылкой на правительственный источник.

По данным источников, меры по поддержке уязвимых отраслей были представлены на антикризисном совещании, прошедшем 1 апреля под председательством министра стратегии и финансов Хон Нам Ги.

В рамках данных мер арендная плата для магазинов беспошлинной торговли и коммерческих предприятий, находящихся под управлением крупных компаний, будет снижена на 20%, а для предприятий малых и средних — от 25% до 50%.

Отмечается, что данные меры — временные. Они будут действовать до тех пор, пока пассажиропоток в аэропортах не восстановится до 60% от прошлогоднего показателя, но максимальный срок их поддержания ограничивается шестью месяцами.

Известно, что в период с 1 по 15 марта продажи беспошлинных магазинов в аэропорту упали на 80%.