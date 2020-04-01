Стокгольм, , 10:18 — REGNUM В Швеции банкротства в гостиничном и ресторанном бизнесе в марте 2020 года выросли на рекордные 123% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Это подтверждают свежие данные по кредитной статистике компании UC. Об этом 1 апреля сообщила шведская новостная служба SVT Nyheter.

Другой серьезно пострадавшей отраслью экономики Швеции является транспортная сфера, число банкротств в которой в марте увеличилось на 105%. Для всех же отраслей шведской экономики банкротства в этом году выросли на 9%. Сообщается, что таких цифр специалисты еще не встречали.

«Неожиданно, что это случилось так скоро, я думаю. Обычно требуется время, чтобы дойти до банкротства… И это тревожно», — заявил Ричард Дамберг, экономист Калифорнийского университета.

Сообщается, что пять компаний объявляют о реструктуризации каждый день. И их количество также увеличивается. Реструктуризация долга в основном касается неспособности шведских компании оплатить ранее взятые на себя обязательства. В этом случае кредиторы готовы договориться о долгах, но насколько их желание продлиться нельзя предугадать