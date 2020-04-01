Улан-Удэ, 1 апреля 2020, 09:55 — REGNUM Лимон и имбирь не являются товарами первой необходимости, а причиной их подорожания в последние дни стал, в том числе январский запрет на ввоз цитрусовых из Китая. Об этом сообщили ИА REGNUM в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом Бурятии.
В штабе напомнили, что ни лимон, ни имбирь на производятся на территории нашей страны.
«Ажиотажный спрос, изменения курса доллара, импортное происхождение, закрытие границ некоторых государств-поставщиков повлияли на рост цен», — подчеркнул замминистра промышленности и торговли республики Алексей Оловянников.
Он добавил, что цены на товары первой необходимости существенно не изменились.
Напомним, на фоне распространения коронавирусной инфекции с прилавок магазинов начали сметать укрепляющие иммунитет продукты. В результате, как сообщало ИА REGNUM, резко, а иногда и в разы подорожали лимон, имбирь, а также чеснок.
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