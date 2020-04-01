Улан-Удэ, , 09:55 — REGNUM Лимон и имбирь не являются товарами первой необходимости, а причиной их подорожания в последние дни стал, в том числе январский запрет на ввоз цитрусовых из Китая. Об этом сообщили ИА REGNUM в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом Бурятии.

В штабе напомнили, что ни лимон, ни имбирь на производятся на территории нашей страны.

«Ажиотажный спрос, изменения курса доллара, импортное происхождение, закрытие границ некоторых государств-поставщиков повлияли на рост цен», — подчеркнул замминистра промышленности и торговли республики Алексей Оловянников.

Он добавил, что цены на товары первой необходимости существенно не изменились.

Напомним, на фоне распространения коронавирусной инфекции с прилавок магазинов начали сметать укрепляющие иммунитет продукты. В результате, как сообщало ИА REGNUM, резко, а иногда и в разы подорожали лимон, имбирь, а также чеснок.

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