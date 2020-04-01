Грозный, , 09:52 — REGNUM В Чечне будет создан антикризисный штаб, который разработает первоочередные меры по поддержке предпринимателей в условиях распространения коронавируса. Согласно указу главы Чечни Рамзана Кадырова руководителем штаба назначен председатель правительства Муслим Хучиев, сообщили 1 апреля в пресс-службе главы и правительства региона.

Штабу предписано утвердить перечень отраслей экономики и субъектов малого и среднего бизнеса, попавших в зону риска, выработать возможные варианты оказания помощи предпринимателям.

Кроме того, антикризисный штаб обязан следить за ценами на продукты питания в торговых точках и мониторить их наличие.