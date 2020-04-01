Москва, , 09:45 — REGNUM Доктор экономических наук Никита Кричевский не исключает, что за падением на торгах цены нефти Urals до $13 за баррель проглядывается крупнейшая с 1998 года экономическая катастрофа, которую пытаются замаскировать шумихой вокруг эпидемии коронавируса.

«Есть ли у России собственные нефтетанкеры и международно признанные страховые компании? Нет. А если бы были, вполне могли продать по $15,25/бар. и выше. Как раз $15,25/бар. наша нефть вчера стоила в Новороссийске. А в Приморске Urals оценивался по $11,41/бар», — отмечает эксперт на своих интернет ресурсах. И здесь же высказывает предположение:

Никита Кричевский «Вся шумиха, кошмар и ужас вокруг COVID-19 нагнетаются с целью скрыть крупнейшую экономическую катастрофу страны пока что с 1998 года. В дальнейшем, когда эпидемия растворится, именно COVID-19 будет признан причиной всех будущих бед».

Как уже сообщало ИА REGNUM, до $13 за баррель цена российской нефти Urals (CIF порт Роттердам) снизилась на торгах 30 марта 2020 года. Между тем, входящие в её стоимость экспортные пошлины на нефть и НДПИ приносят российскому бюджету больше трети доходов.