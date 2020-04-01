Сеул, , 09:33 — REGNUM Южнокорейская авиакомпания Korean Air временно приостановит полёты в некоторые регионы США. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей авиакомпании.

По их словам, компания приостановит полёты по маршруту Инчхон — Вашингтон с 13 апреля по 31 мая. В настоящее время и по 12 апреля включительно рейсы будут выполняться три раза в неделю (по средам, пятницам и воскресеньям).

Отмечается, что рейсы до Бостона, Далласа, Сиэтла, Лас-Вегаса, Гонолулу, а также до канадского Торонто и Ванкувера также будут приостановлены.

С другой стороны, рейсы до Лос-Анджелеса и Нью-Йорка будут выполняться семь раз в неделю, до Сан-Франциско и Чикаго — три раза в неделю, до Атланты — четыре раза в неделю.

Как отметили в компании, сокращение числа авиарейсов связано с сокращением спроса, ограничением на поездки, а также карантинным мерам.

Как сообщало ИА REGNUM, в США уже выявлено почти 190 тыс. случаев заражения коронавирусом, скончались более 4 тыс. человек.

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