Москва, , 09:24 — REGNUM В марте нефть марки Brent рекордно подешевела, потеряв 47% стоимости и снизившись в цене до уровней начала «нулевых» годов. Основными причинами стали пандемия коронавируса Covid-19, резко сократившая спрос на нефть в мире, а также отказ России и Саудовской Аравии от продолжения участия в соглашении ОПЕК+ после 1 апреля 2020 года, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Что же ожидает нефтяной рынок после 1 апреля и где ждать следующего «дна» нефтяных цен? Ситуация на нефтяном рынке может развиваться по трём сценариям.

Пессимистичным сценарием (вероятность наступления 30%) может стать снижение цены Brent ещё на 18−20%, вплоть до $20 за баррель к концу месяца с периодическими просадками даже ниже этой цены, примерно до $18 за баррель. Этот сценарий реализуется в случае, если Саудовская Аравия, более не связанная никакими соглашениями о сокращении производства нефти, начнёт резко наращивать добычу.

Однако отметим, что если власти королевства две недели назад, когда нефть находилась ещё около $30 за баррель, обещали уже в апреле увеличить экспорт нефти с текущих 9 млн баррелей в сутки до 12,3 млн баррелей в сутки, то в конце марта они несколько умерили свои ожидания и теперь обещают нарастить добычу в апреле до 10 млн баррелей в сутки, а в мае — только до 10,6 млн баррелей в сутки. Так что цена нефти ниже $30 за баррель чувствительна и для Саудовской Аравии, у которой бюджет балансируется не ниже, чем при среднегодовой цене на нефть в $60 за баррель.

Поэтому в апреле возможен и оптимистичный сценарий, предполагающий, что: а) ОПЕК соберётся на внеочередной саммит и самостоятельно, возможно, даже без участия Саудовской Аравии, примет решение о сокращении добычи нефти; либо б) США договорятся с Саудовской Аравией о взаимном сокращении добычи нефти; либо в) США договорятся о взаимном сокращении производства нефти с Россией без Саудовской Аравии.

Не случайно этот вопрос уже обсуждался 30 марта в ходе телефонного разговора президентов США и России, а министры энергетики двух стран намерены начать консультации по вопросу о стабилизации нефтяного рынка.

В любом случае, если США договорятся с одним из двух своих крупнейших конкурентов на нефтяном рынке о сокращении добычи, это будет означать конец ОПЕК и конец эпохи ОПЕК как регулятора нефтяных цен. В случае реализации оптимистичного сценария (вероятность 30%) цена нефти может вырасти до $32−35 за баррель.

Но гораздо более возможен умеренный сценарий (вероятность 40%), предполагающий унылую «болтанку» цены на нефть в узком коридоре в $25−30 за баррель в течение месяца, когда крупнейшие игроки не будут предпринимать никаких действий, а спрос будет по-прежнему снижаться, компенсируясь остановкой добычи в ряде стран ОПЕК (Иране, Венесуэле, Ливии, возможно, что ещё и в Нигерии и Алжире, а также плановым сокращением добычи нефти в Бразилии).

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