Москва, , 09:20 — REGNUM Одним из первых секторов экономики, попавших под удар эпидемии коронавируса, стал рынок недвижимости. По словам президента Международной академии ипотеки и недвижимости Ирины Радченко, давшей комментарий федеральным СМИ, уже сегодня большинство арендаторов нежилых помещений просят собственников умерить аппетиты и войти в ситуацию, предоставив им каникулы от платежей. Как пояснил корреспонденту ИА REGNUM риелтор Сухраб Абаев, уровень жизни россиян может ощутимо снизиться, что в первую очередь ударит по аренде квартир в сегменте рынка.

Если арендаторам откажут в платежных каникулах, то предпринимателям придется съехать, ведь сделки, требующие личного присутствия менеджеров, переносятся на неопределённый срок. А это — потеря прибыли, отметил он.

«Есть еще один аспект, которые может совершить настоящую революцию на рынке аренды недвижимости. Несколько крупных российских компаний в связи с новым форматом работы сотрудников начала серьезно тестировать дистанционный вариант работы, как основной. Если эксперимент окажется успешным в плане прибыли и дисциплины, не исключено, что необходимость в офисных помещениях на несколько ближайших лет вообще исчезнет. Тогда цены на коммерческие площади упадут не менее чем на 20−25%», — пояснил Абаев.

При этом на рынке аренды жилья обстановка пока стабильна.

«По мнению Оксаны Поляковой, заместителя директора департамента аренды квартир ИНКОМ-Недвижимость, измениться ситуация может при затяжном характере кризиса, связанного с коронавирусом. Уровень жизни россиян ощутимо снизится, что в первую очередь ударит по аренде квартир в сегменте рынка. Что касается «завтрашнего дня», то в связи с исчезновением туристов и арендаторов жилья из других городов, нужно ждать резкого снижения цен, практически, во всех крупных регионах и студенческих городах», — отметил риелтор.

Абаев также выделил мнение директора федеральной компании «Этажи» Ильдара Хусаинова, который отметил, что обращений по ипотеке стало больше. В первую очередь, в связи с реструктуризацией такого типа кредитов. Также повысился спрос на приобретение квартир.

«Люди напуганы повышением банковских ставок и стараются догнать стремительно убегающий ипотечный поезд. В приоритете — срок оформления заявки. Бывает даже так, что покупатели в один день умудряются оформить кредит, получив одобрение от банка и схватить квартиру, даже не выехав на объект. Как правило, такое жилье приобретается в качестве инвестиций. Лидируют в плане спроса Москва, Санкт-Петербург, Крым, Краснодарский край», — заявил Абаев.

Если говорить об общей картине на рынке недвижимости, то, по мнению большинства специалистов, себестоимость жилья в ближайшее время вырастет, отметил он.

«Пока каких-то явных кризисных явлений нет, но производители арматуры, к примеру, уже подняли цены на свою продукцию почти на 15%. Если и другие производители стройматериалов поступят также, себестоимость жилья неизбежно возрастет. Поскольку застройщикам не останется ничего другого, как компенсировать это розничной ценой на квартиры», — резюмировал Абаев.