Новосибирск, , 09:15 — REGNUM Правительством Новосибирской области распределено 490 миллионов рублей в качестве субсидий местному бюджету Новосибирска в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Соответствующее распоряжение сегодня, 1 апреля, подписал губернатор Андрей Травников.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников Правительство Новосибирской области

Так, установлено распределение 490 млн рублей субсидий городскому бюджету, предоставленных в 2020 году из федерального бюджета в рамках государственной программы Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» — на софинансирование расходных обязательств по реализации мероприятий регионального проекта «Дорожная сеть».

Средства предусмотрены на строительство и реконструкцию объектов инженерной и транспортной инфраструктуры к проведению Молодёжного чемпионата мира по хоккею в 2023 году. В частности, на реконструкцию площади Лыщинского с участками автомобильных дорог, примыкающих к ней, а также реконструкцию автомобильной дороги по дамбе Октябрьского моста и дороги от площади Лыщинского до пляжа «Наутилус».

Меры приняты в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».