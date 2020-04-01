Барнаул, , 09:01 — REGNUM Принятый депутатами Госдумы РФ закон о праве регионов вводить налог на самозанятых прокомментировала руководитель фракции «Справедливая Россия» в барнаульской гордуме Оксана Молодых:

«Помимо спасения граждан России и страны от коронавирусной инфекции, Госдума в своём большинстве решила увеличить фискальную нагрузку на людей, занявшись налогообложением самозанятых на всей территории страны. Часть регионов, где уже работает этот налог, на мой взгляд, еще не могут внятно оценить итоги этого введения.

Не видела я серьезной аналитики эффективности и разумности этой меры и прогноза ее последствий. В сложной ситуации, видимо, взять с менее обепеченных легче, — они слабее и их больше. Тот случай, когда поспешность — зло и даже кощунство, учитывая ситуацию в мире», — написала она на своей странице в Facebook.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 31 марта 2020 года Госдума РФ приняла закон о распространении эксперимента с самозанятыми на регионы. После вступления документа в законную силу субъекты РФ сами будут принимать решение о введении на своей территории специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» с учетом востребованности такого налогового режима у жителей региона. Разработчики полагают, что на фоне коронавируса закон станет инструментом, который поможет справиться с безработицей.

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