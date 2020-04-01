Калуга, , 12:50 — REGNUM В Калужской области сохраняется двухнедельный запас основных продуктов питания — такая информация прозвучала 31 марта на заседании рабочей группы регионального штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Министр конкурентной политики области Николай Владимиров рассказал, что в регионе наблюдается сокращение потребительского спроса на большинство продовольственных товаров — порядка 40 позиций. Магазины работают в штатном режиме, ценовая ситуация стабильная.

По словам министра сельского хозяйства области Леонида Громова, ситуация с производством продовольствия в регионе находится под контролем. Сельхозпредприятия тщательно соблюдают необходимые меры предосторожности, специалисты, не задействованные в непрерывном процессе, трудятся в удаленном режиме.

«Весь комплекс весенних полевых работ ведётся по плану, проблем с горючим, удобрениями и семенами нет. Если погода позволит, все работы проведем в намеченные сроки», — подчеркнул Леонид Громов.

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