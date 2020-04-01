Уфа, , 08:45 — REGNUM 45 предприятий производят защитные маски в Башкирии. Об этом 31 марта сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, защитные многоразовые маски изготавливаются в интенсивном производственном графике, включая выходные дни.

При этом за две прошлые недели организациями региона было произведено более 320 тысяч многоразовых защитных масок, в том числе 63 тысячи масок изготовили за 30 марта.

Отмечается, что ГУП «Башфармация» получила свыше 1,400 миллиона одноразовых масок. Из общего количества — 418 тысяч масок уже поступило, поставка еще 700 тысяч масок ожидается в четверг по линии Минпромторга РФ. В сеть «Госаптека» распределено свыше половины одноразовых масок.

В настоящее время чиновники активно прорабатывают вопрос о прямой поставке марли из Узбекистана. Оттуда ожидается поставка сырья на один миллион масок.

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