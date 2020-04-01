Париж, , 08:34 — REGNUM Министр государственных счетов Франции Джеральд Дарманин заявил, что жители страны смогут декларировать свои доходы с 20 апреля, а не с 9 апреля 2020 года, сообщает Le Figaro.

«Я принял решение отложить налоговое декларирование на неделю», — объявил министр.

Джеральд Дарманин также поручил приостановить налоговые проверки, особенно в определенных областях, например, в сфере общественного питания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр национального образования Франции Жан-Мишель Бланке заявил, что «от 5 до 8% учащихся» были «потеряны» их учителями.

Читайте ранее в этом сюжете: Учителя во Франции «потеряли» до 8% своих учеников — глава минобра