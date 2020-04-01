Екатеринбург, , 08:28 — REGNUM Часть екатеринбургских предприятий освободили от платежей за вывоз отходов на время нерабочей недели. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МУП «Спецавтобаза».

Данные меры касаются тех организаций, которые приостановили свою деятельность с 28 марта по 5 апреля 2020 года. Данным предприятиям сделают перерасчёт, нужно подать заявление мусорному оператору.

Изменения отразятся в платёжках за апреля 2020 года, их доставят потребителям уже в мае.

«Предприятие продолжит бесперебойно предоставлять коммунальную услугу в соответствии с установленными графиками», — уточнила глава «Спецавтобазы» Наталья Зубова.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области действует карантин по коронавирусу. В регионе подтверждено 33 случая COVID-19.

Читайте ранее в этом сюжете: Свердловский мусорный оператор открестился от тлеющей свалки