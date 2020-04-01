Нур-Султан, , 08:26 — REGNUM Дизельное топливо для сельскохозяйственных производителей Казахстана будет предоставляться по льготным ценам. Об этом 31 марта заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время видеообращения к народу в связи с чрезвычайным положением в стране.

Глава государства отметил важность весенне-полевых работ в условиях пандемии коронавируса. Правительству поручено удешевить стоимость дизельного топлива до 165 тенге ($0,37) за литр, или на 15% от рыночной цены.

Токаев добавил, что для кредитования фермеров будет выделено 70 млрд тенге ($156 млн). Эти средства можно получить через аграрную кредитную корпорацию под 5% годовых. Дополнительно на эти цели будет выделено еще 100 млрд тенге ($223 млн) под 6% годовых, сказал президент Казахстана.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта президент Казахстана выступил с обращением. Он перечислил ряд экономических и социальных мер, которые должны смягчить последствия ограничительных мероприятий, направленных на борьбу с вирусом.

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