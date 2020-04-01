Барнаул, , 08:23 — REGNUM В Алтайском крае, где накануне, 31 марта, подтвердился третий случай заражения коронавирусной инфекцией, не только перевели регион в режим самоизоляции, но и открыли горячие линии для предпринимателей.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры, по номеру 8−800−222−8322 представителям бизнеса готовы давать разъяснения положений нормативных правовых актов Российской Федерации и Алтайского края, принятых в целях предупреждения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

«Также в связи с большим количеством поступающих вопросов, в рамках действующего соглашения и по инициативе Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Алтайском крае Павла Нестерова и юридической фирмы «Безруков и партнеры» открыта «горячая линия» для предпринимателей по вопросам поддержки малого и среднего бизнеса в связи с ограничительными мерами, связанными с распространением коронавируса», — поясняют чиновники профильного управления.

Как уже сообщало ИА REGNUM, накануне, 31 марта, губернатор региона Виктор Томенко подписал указ о самоизоляции в регионе, где, в частности, сказано о приостановке работы торгово-развлекательных объектов и объектов рыночной торговли. Ранее было заявлено о начавшихся проверках исполнения карантинных мероприятий и о том, что в случае отказа прекращать торговлю, власти могут сделать это принудительно.

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