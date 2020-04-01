Петропавловск-Камчатский, , 08:18 — REGNUM С начала 2020 года промысловые компании Камчатского края добыли 380 тыс. тонн водных биоресурсов. Львиная доля улова приходится на минтай, — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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По данным регионального минрыбхоза, улов с начала 2020 года превышает показатели того же периода в 2019 году.

Минтая рыбаки Камчатки на сегодняшний день добыли 322 тыс. тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, рыбаки Дальнего Востока высказали опасения по поводу того, что пандемия может сорвать минтаевую путину из-за введения особых режимов в портах. Однако пока промысел идет в штатном режиме.