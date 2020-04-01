Москва, , 08:13 — REGNUM Рубль 31 марта начал торги на Мосбирже с укрепления на фоне подорожавшей нефти Brent на 19%, до $26,88 за баррель. Такому росту способствовала китайская статистика и телефонный разговор Владимира Путина с Дональдом Трампа по нефти. заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что они согласились с тем, что нынешняя ценовая конъюнктура на нефть не соответствует интересам двух стран.

Доллар находится под давлением из-за смягчения монетарной политики и безлимитного QE со стороны ФРС США. Но так как на рынке настроения меняются из-за коронавируса, что приходится учитывать динамику фондовых индексов.

Сегодня, 1 апреля. фондовые индексы в США упали 1.0% до 1.8%. Ситуация на фондовых рынках остается сложной. Коронавирус не отступает.

Пара доллар/рубль снижалась до 78 руб., евро/рубль — до 85,43 руб. Рубль отбивается как может и старается использовать фазы восстановления цен на нефть.

Так как курс доллара упал ниже 78,80 руб., то на сегодня ожидается продолжение ослабления доллара до отметки 77 руб. Бычий импульс угасает. Покупателям не хватает драйверов для возобновления ралли.

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