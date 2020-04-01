Нур-Султан, , 08:11 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил проиндексировать на 10% пенсии и государственные пособия. Об этом глава государства заявил 31 марта во время видеообращения к народу в связи с чрезвычайным положением в стране.

Токаев отметил серьезность пандемии коронавируса для мировой экономики, в том числе для Казахстана. В своем обращении президент перечислил ряд экономических и социальных мероприятий, которые должны смягчить последствия ограничительных мер, направленных на борьбу с вирусом.

В частности, индексация пенсий и пособий увеличит доходы населения на общую сумму 200 млрд тенге ($446 млн). Кроме того, пособие в размере 42 500 тенге ($95) будет предоставляться самозанятым или лицам, работающим неофициально. Однако для получения этих средств гражданам придется оформить свой статус.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 апреля в Казахстане было выявлено 348 случаев заражения коронавирусом, выздоровели — 24 человека, умерли — 2 пациента.

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