Пенза, , 08:09 — REGNUM На железнодорожной станции Пенза-1 со 2 апреля начнутся плановые работы по капитальному ремонту пути. Об этом сообщает пресс-служба КбЖД (Куйбышевской железной дороги).

Ремонт продлится в течение месяца, так как будет проводиться в несколько этапов. Заменят рельсошпальную решетку на протяжении порядка 1,5 км и стрелочные переводы. Будет задействовано 8 единиц техники и специального подвижного состава с привлечением путевых рабочих. Чтобы сэкономить время и повысить качество работ, используют технологию «закрытие пути».

В связи с проведением ремонтных работ изменится график движения пассажирских поездов дальнего следования.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, нижегородский областной суд признал законным решение Ленинского районного суда Нижнего Новгорода, который обязал ОАО «РЖД» произвести капитальный ремонт шести участков железной дороги на территории Нижегородской области.

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