Ярославль, , 08:02 — REGNUM В Ярославле началось строительство центра информационных технологий на Московском проспекте на месте снесенного долгостроя — гостиницы «Чайка». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Эскиз IT-центра Yarregion.ru

«Завершены проектные работы, пройдена государственная экспертиза и получено разрешение на строительство, специалисты вышли на площадку. В настоящее время активными темпами идет устройство свайного поля. Для этих целей выбрана современная технология статического вдавливания. Лучшая в своем классе установка Sunward 360 позволяет контролировать усилие погружения сваи до проектной отметки без откопки котлована», — сообщили в правительстве Ярославской области.

В правительстве не уточнили, согласовано ли строительство с министерством культуры, так как оно ведется в буферной зоне объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Инвестором выступает ярославская компания «Тензор». Сумма инвестиций должна составить свыше 3 млрд рублей.

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