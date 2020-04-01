Ярославль, 1 апреля 2020, 08:02 — REGNUM В Ярославле началось строительство центра информационных технологий на Московском проспекте на месте снесенного долгостроя — гостиницы «Чайка». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.
В правительстве не уточнили, согласовано ли строительство с министерством культуры, так как оно ведется в буферной зоне объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Инвестором выступает ярославская компания «Тензор». Сумма инвестиций должна составить свыше 3 млрд рублей.
Читайте ранее в этом сюжете: В Ярославле «IT-Центр» возводят без разрешения на строительство?