Новосибирск, , 08:00 — REGNUM В Новосибирской области в апреле 2020 года максимальный размер пособия по безработице будет увеличен до уровня минимального размера оплаты труда — до 14 556 рублей (сейчас он составляет 9 600 тыс. рублей), передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По словам начальника управления занятости населения министерства труда и социального развития региона Надежды Цветковой, поддержка граждан, которые остались без работы, усилена по поручению президента РФ Владимира Путина.

Уточняется, что постановление не изменило порядок определения размера пособия по безработице, установленный федеральным законом о занятости населения. Гражданам, имеющим не менее 26 календарных недель работы до даты обращения, признанные безработными и представившие справку о среднем заработке за последние три месяца до увольнения, будет установлено пособие в процентном отношении к их среднемесячному заработку, но не более 14 556 рублей в месяц. Граждане, ранее не работавшие, имевшие перерыв в работе более полугода, уволенные за нарушение трудовой дисциплины, будут получать минимальное пособие в размере 1 800 рублей в течение трёх месяцев.

Сейчас оформить пособие по безработице можно онлайн.