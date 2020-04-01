Москва, , 07:53 — REGNUM На фоне коронавируса и экономического кризиса в Госдуме не исключают банкротства муниципалитетов и регионов.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне Госдума и Совфед приняли поправки в Бюджетный кодекс, которыми, в частности, правительство РФ наделяется правом вносить изменения в сводную бюджетную роспись для выделения средств на борьбу с коронавирусом и экономическим кризисом без внесения изменений в закон о федеральном бюджете. Для субъектов РФ и муниципалитетов разрешается увеличение дефицита бюджетов и превышение установленного законом предела государственного внутреннего долга. Депутат Госдумы Вера Ганзя (КПРФ) допускает серию банкротств муниципалитетов и регионов.

«Если учесть, что долг регионов более 2 трлн, а долг муниципалитетов более 360 млрд рублей, мы можем получить полноценное банкротство как муниципалитетов, так и регионов», — полагает парламентарий.

В целом же, по ее мнению, принятый накануне пакет законов, включая экстренные полномочия правительства, содержит недостаточные меры.

«В общем, на мой взгляд, эти меры в части экономики недостаточны, потому что никак не стимулируют потребительский спрос», — отметила Ганзя в Facebook.