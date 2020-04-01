Оренбург, , 07:43 — REGNUM В Оренбурге приступают к строительству нового моста по ул. Терешковой. Контракт с подрядчиком завизирован 30 марта. Сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Новый мост планируют ввести в строй до конца 2020 года. Длина путепровода составит 109,4 метра.

Напомним, старый мост был ликвидирован. Он обрушился во время ремонтных работ 2 декабря 2019 года. На период ремонта движение транспорта по путепровода не приостанавливалось. Пострадали два человека.

По факту обрушения возбудили два уголовных дела. После разбора завалов власти приняли решение о строительстве нового моста.

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