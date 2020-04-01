Токио, , 07:34 — REGNUM Решение остановить производство автомобилей в Японии на три недели из-за угрозы коронавируса приняла японская корпорация Subaru, 1 апреля сообщает агентство Kyodo.

С 11 апреля по 1 мая временно прекратит работу завод корпорации в префектуре Гумма. За этот период корпорация обычно выпускает 70 тысяч автомобилей. Сокращения и увольнения 10 тысяч сотрудников на заводе не планируются.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 февраля японская компания-автопроизводитель Nissan остановила производство на заводе на острове Кюсю в Японии.

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