Новосибирск, , 07:15 — REGNUM Правительство Новосибирской области одобрило выделение более 32 млн рублей из резервного фонда региональному минздраву — на противодействие коронавирусу.

По словам министра здравоохранения области Константина Хальзова, решение принято с связи с поручением заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой о необходимости развёртывания дополнительных инфекционных коек в отдельно стоящих зданиях медорганизаций для предупреждения распространения коронавируса и принимая во внимание решение комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности правительства Новосибирской области.

Средства пойдут на покупку средств индивидуальной защиты для врачей медицинских организаций, задействованных в противодействии распространению коронавируса.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что только в городской инфекционной клинической больнице №1 Новосибирска круглосуточно работают более 80 врачей: врачи-инфекционисты, реаниматологи и лаборанты.

Читайте также: Десятки врачей инфекционной больницы Новосибирска борются с COVID-19