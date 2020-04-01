Саратов, , 07:34 — REGNUM В Саратовской области планируется обеспечить жильем 807 детей-сирот, сообщает пресс-служба губернатора.

Реализации программы по предоставлению жилых помещений детям-сиротам в правительстве Саратовской области выполняется по двум направлениям, которые курируют минстрой и комитет по реализации инвестпроектов в строительстве.

По линии минстроя в 2020 году детям-сиротам предоставят 578 жилых помещений. Будут приобретены квартиры, как на первичном, так и на вторичном рынке жилья.

Комитет по реализации инвестпроектов запланировал возведение 34 многоэтажных домов, в которых детям-сиротам будет передано 229 квартир.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в бюджете Пензенской области на предоставление жилых помещений детям-сиротам на 2020 год предусмотрены средства в сумме 208 млн рублей, в том числе из регионального бюджета — 187,4 млн рублей. Для них в текущем году планируется приобрести (построить) 182 жилых помещения.

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