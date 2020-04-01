Чебоксары, , 07:07 — REGNUM В столице Чувашии сокращают число рейсов общественного транспорта. Если ранее он ходил по графику выходного дня, то сейчас ещё больше увеличат интервалы движения. Также приостанавливается работа одного из троллейбусных маршрутов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Чебоксар.

На остановке в Чебоксарах Cap.ru

По данным властей, за два дня, 30−31 марта, пассажиропоток на муниципальных маршрутах сократился на 60−70%. На городском оперативном штабе принято решение о сокращении количества рейсов общественного транспорта в межпиковое время.

«По городу передвигается большое число жителей, возраст которых находится в зоне риска. Нужно принимать меры», — поясняют в мэрии.

В результате с 1 апреля в пиковое время транспорт будет ходить по графику выходного дня, в межпиковое время интервалы движения увеличат до 40 минут. Кроме того, приостанавливается работа троллейбусного маршрута № 100 Чебоксары — Новочебоксарск.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чебоксарах, помимо дезинфекции остановочных павильонов и мест общего пользования в многоквартирных домах, сигнальными лентами обносят детские площадки, «чтобы не было соблазнов отправиться на прогулку с подрастающим поколением».

Напомним, 31 марта в республике введён режим домашней самоизоляции для всех жителей. Рекомендуется выходить на улицу только в магазин, аптеку, для выгула собак и выноса мусора. Также под действие самоизоляции не подпадают жители, продолжающие трудовую деятельность.