Новосибирск, , 06:57 — REGNUM Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области проверило 54 крупных торговых объекта и предприятия сферы услуг. После чего ведомство заявило, что в розничной торговле крупных сетевых ритейлов находится более 300 тонн гречневой крупы, дефицита продуктов питания и товаров первой необходимости не наблюдается.

«Проверено 54 объекта, 19 из них закрылись на нерабочую неделю, и тенденции закрытия сохраняются. Сегодня все заинтересованы в максимально комфортном и эффективном выходе из сложившейся ситуации», — прокомментировал министр промышленности, торговли и развития предпринимательства области Андрей Гончаров, подчеркнув, что минпромторгом в ежедневном режиме осуществляется мониторинг цен и деятельности крупных торговых объектов, предприятий бытового обслуживания и сферы услуг.

Он также уточнил, что все федеральные торговые сети, работающие на территории региона, имеют здесь собственные распределительные центры. Доставка продукции автомобильным транспортом осуществляется в ночное время.