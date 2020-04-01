Чебоксары, , 06:39 — REGNUM В Чувашии поддержат финансово семьи с детьми, при этом дополнительные выплаты будут назначены в беззаявительном режиме. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил в своём видеообращении врио главы республики Олег Николаев.

«Мы ежедневно мониторим ситуацию на рынке продуктов и готовим ряд мер для людей, которым сейчас нелегко. Это, прежде всего, семьи с детьми. На каждого ребёнка до трёх лет эти семьи получат по 5 тыс. рублей в случае, если имеют право на материнский капитал. На детей от 3 до 7 лет выплаты составят до половины прожиточного минимума. За всеми этими выплатами никуда ходить не надо: мы это сделаем сами на основе данных пенсионного фонда и служб социальной защиты», — сказал Олег Николаев.

Кроме того, будут поддержаны субъекты малого и среднего бизнеса — прежде всего, в части арендных и налоговых платежей.

По данным минтруда на 1 февраля 2020 года, в Чувашии насчитывалось 13 814 многодетных семей, где проживают 45 005 детей. В том числе по трое детей воспитывались в 11 312 семьях, четверо детей растут в 1791 семье, по пять детей — в 493 семьях. Отметим, что больше десяти детей воспитываются в трёх семьях.