Ханты-Мансийск, , 05:37 — REGNUM Власти ХМАО выделят из резервного фонда 140 млн рублей Югорской региональной микрокредитной организации для предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства по льготным процентным ставкам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте общественных и внешних связей.

«Выделяемые средства направляются для предоставления микрозаймов размером до 5 миллионов рублей и сроком до 5 лет наиболее пострадавшим бизнесам по льготным процентным ставкам — от 0,5 ключевой ставки Центрального Банка России», — заявила губернатор ХМАО Наталья Комарова.

Ранее власти Югры утвердили несколько налоговых льгот, которые вводятся в регионе для поддержки малого и среднего бизнеса в период пандемии коронавирусной инфекции.

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