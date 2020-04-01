Ханты-Мансийск, 1 апреля 2020, 05:37 — REGNUM Власти ХМАО выделят из резервного фонда 140 млн рублей Югорской региональной микрокредитной организации для предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства по льготным процентным ставкам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте общественных и внешних связей.
Ранее власти Югры утвердили несколько налоговых льгот, которые вводятся в регионе для поддержки малого и среднего бизнеса в период пандемии коронавирусной инфекции.
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