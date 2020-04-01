Якутск, , 05:22 — REGNUM В условиях отсутствия иностранной рабочей силы из-за коронавируса, власти Якутии ищут возможность их замены. Одно из решений — студенческие отряды.

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С наступлением тепла начнётся активное строительство — рабочих рук будет не хватать.

«Около трёх тысяч человек не смогли приехать в Якутию в связи с закрытием границ», — сказал зампредседателя правительства республики Кирилл Бычков.

Восполнить дефицит за счёт привлечения студенческих строительных отрядов и переквалификации работников смежных специальностей — выход, который обсуждается в правительстве Якутии, пишет «Российская газета».

Но студентам не под сиду будет освоить масштабную строительную отрасль республики. Поэтому руководство Якутии будет обращаться в правительство РФ с просьбой внести изменения в распоряжение о временном ограничении въезда в страну иностранных граждан и разрешить привлекать из-за рубежа рабочие кадры, необходимые для реализации национальных проектов.

Как сообщало ИА REGNUM, ограничение на въезд иностранцев и лиц без гражданства в Россию из-за коронавируса дублирует меры властей Евросоюза, которые приняли решение о запрете въезда иностранцам на месяц.