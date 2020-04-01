Пекин, , 05:06 — REGNUM Доход китайского технологического гиганта компании Xiaomi за 2019 год составил 205,8 млрд юаней (около $29 млрд), что несколько выше рыночных ожиданий, сообщает 31 марта агентство Синьхуа.

Таким образом, доход вырос на 17,7% в годовом исчислении, по мере того как компания сделала упор на искусственный интеллект и интернет вещей в своей продукции. Чистая прибыль компании достигла 11,5 млрд юаней, что на 34,8% выше в годовом исчислении.

Оборот компании в четвертом квартале года взлетел на 27,1% в годовом исчислении до 56,47 млрд юаней, а скорректированная чистая прибыль выросла на 26,5% до 21,34 млрд юаней.

Доход од подсектора интернета вещей и товаров для жизни взлетел на 41,7% до 62,1 млрд юаней, сообщили в компании. Сектор продажи смартфонов произвел доход в размере 122,1 млрд юаней за 2019 год, что на 7,3% выше, чем годом ранее. Всего было продано 124,6 млн единиц смартфонов.