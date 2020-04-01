Ханты-Мансийск, , 05:02 — REGNUM В Югре вводятся меры поддержки малого и среднего бизнеса в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.

Директор регионального департамента финансов Вера Дюдина сообщила, что с целью поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в 2020 году ставка по налогу на имущество организаций, стоимость которых рассчитывается по кадастровой системе, составит 0,7%. На 2021 год — 1%, на 2022 год — 1,3%, на 2023 год — 1,6%, а на 2024 и последующие годы — 2%. Что позволит арендаторам недвижимости Югры в целом сэкономить около 357 млн рублей.

Бизнесу, работающему по упрощённой системе налогообложения, до конца 2020 года ставка налога устанавливается в размере 1% вместо 5%.

До конца 2020 года замораживаются арендные платежи за владение или пользование государственным имуществом. Данная льгота распространяется на субъекты малого и среднего бизнеса, работающего в сферах пассажирских перевозок, туризма, физкультуры и спорта, общественного питания, гостиничных услуг, культуры, досуга и развлечений, дополнительного образования, проведения конференций и выставок, предоставления бытовых услуг.

Кроме того, для предпринимателей, использующих патентную систему, в 2020 году отменяется применение к расчетной базе коэффициента-дефлятора.