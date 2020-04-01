Пекин, , 05:00 — REGNUM Курс китайской валюты укрепился до 7,0771 юаня за доллар США, сообщает 1 апреля агентство Синьхуа.

Укрепление юаня за прошедшие сутки составило 80 базисных пунктов по отношению к предыдущему дню торгов. При этом, центральный паритетный курс юаня к доллару США основывается на средних ценах, предлагаемых маркетмейкерами до открытия межбанковского рынка каждый рабочий день.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 марта курс китайской валюты составил 7,0094 юаня за доллар США.

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