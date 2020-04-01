Вашингтон, , 04:33 — REGNUM Министр энергетики США Дэн Бруйетт и его российский коллега Александр Новак провели переговоры по телефону о ситуации на мировых нефтяных рынках, сообщили 31 марта в пресс-службе американского ведомства.

Отмечается, что разговор министров получился «продуктивным».

"Министр Бруйетт и министр Новак обсудили изменения на энергетическом рынке и договорились продолжать диалог между крупными производителями и потребителями энергоресурсов», — пояснили в ведомстве.

Отмечается, что стороны планируют найти выход «из беспрецедентного периода потрясений в мировой экономике».

Как сообщало ИА REGNUM, 6 марта 2020 года министры нефти ОПЕК и стран, не входящих в картель, включая Россию, Казахстан и Азербайджан (ОПЕК+), впервые с конца 2016 года не смогли договориться о параметрах сделки по сокращению добычи. Уже 9 марта цены на нефть упали более чем на 30%, потянув за собой падение котировок на фондовом рынке.

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