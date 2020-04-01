Могадишо, , 04:14 — REGNUM Решение простить Сомали около $1,4 млрд внешнего долга, что составляет две трети от всей суммы кредитов, приняли страны-участницы Парижского клуба, 31 марта сообщает агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

По словам министра финансов Сомали Абдирахмана Бейле, этого шага удалось достичь путем продуктивного диалога. Далее правительство Сомали должно будет провести двусторонние обсуждения с каждым из кредиторов.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 февраля Международный валютный фонд объявил о намерении списать долг Сомали на сумму более $330 млн.

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