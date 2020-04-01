Киев, , 04:13 — REGNUM Первый транш кредита от Международного валютного фонда (МВФ) в размере $4 млрд может быть направлен Киеву после принятия второго обязательного закона — о банках. Об этом 31 марта сообщил глава комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев («Слуга народа») в эфире радио «НВ».

"Мы уже получили официальное письмо, заявление от МВФ — что есть два условия, если они будут выполнены, то сразу же средства поступят Украину», — сказал он.

По его словам, средства транша будут направлены в стабилизационный фонд госбюджета.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в рамках требований МВФ на Украине был принят закон о рынке земли. Вторым станет закон о банках (так называемый «антиколомойский закон»), якобы позволяющий урегулировать процедуру национализации проблемных банков. Украинские эксперты предполагают, что закон прежде всего пресечёт попытки бывшего совладельца «Приватбанка» Игоря Коломойского получить от государства компенсацию за национализированный в 2016 году банк.

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