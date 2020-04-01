Вашингтон, , 03:59 — REGNUM Соединенные Штаты намерены провести переговоры с Россией и Саудовской Аравией по вопросу обвала цен на нефть, заявил американский лидер Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.

«Они планируют собраться, мы планируем собраться, чтобы оценить, что возможно сделать. Потому что мы не хотим потерять нефтяную промышленность», — заявил он.

Трамп добавил, что провел «отличные» телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным и отметил, что Москва и Эр-Рияд уже обсуждают пути решения нефтяного вопроса. Он подчеркнул, что падение цен на нефть наносит ущерб промышленности США, что грозит потерей «тысяч рабочих мест».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Россия предложила Соединенным Штатам гуманитарную помощь в связи со вспышкой коронавирусной инфекции в США. По данным пресс-службы Кремля, российский самолет с медицинской техникой и средствами защиты может вылететь в США к окончанию 31 марта.

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