Пекин, , 03:40 — REGNUM Китай запустил первую в 2020 году глобальную операцию по поимке беглых преступников под кодовым названием «Небесная сеть 2020», сообщает агентство Синьхуа.

Операция стартовала 30 марта и направлена на поимку подозреваемых в совершении должностных преступлений, которые скрылись за рубежом, а также на профилактику таких преступлений внутри страны.

Операция будет проводиться совместно несколькими органами, включая Национальную надзорную комиссию, которая будет заниматься охотой на беглецов и изъятием незаконных активов, Верховным народным судом, который будет охотиться за незаконными или спрятанными активами, а также Министерством общественной безопасности КНР.

Народный банк Китая и Министерство общественной безопасности будут отвечать за профилактику и выявление трансфертов незаконных средств. За первые 11 месяцев 2019 года порядка 1841 беглого преступника было возвращено в Китай из-за рубежа в рамках кампании «Небесная сеть 2019». Изъято более 4 млрд юаней ($560 млн) незаконных средств.