Москва, , 02:44 — REGNUM В московском аэропорту «Шереметьево» временно приостановлена работа терминала D из-за угрозы распространения коронавируса нового типа, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

«Данная мера принята с учётом сокращения пассажиропотока и введения дополнительных ограничений в сфере международных авиационных перевозок», — говорится в сообщении.

Отмечается, что обслуживать пассажиров и авиарейсы будут в терминалах B и F. Также в терминалах на полу нанесут разметку, чтобы пассажиры соблюдали необходимую дистанцию в 1,5 метра друг от друга.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта в трех столичных аэропортах был отменен 41 рейс. В частности, в аэропорту «Шереметьево» были отменены семь авиарейсов.

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