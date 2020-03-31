Йошкар-Ола, , 23:55 — REGNUM В аптеках Марий Эл в настоящее время количество продаваемых медицинских масок составляет 0 штук, в оптовой сети масок также нет. В медицинских организациях республики запас масок составляет 120 тыс. штук. Мониторинг наличия средств индивидуальной защиты и рекомендуемых при лечении коронавирусной инфекции препаратов в аптеках, больницах и оптовых сетях, подготовленный Росздравнадзором, опубликовал «Коммерсантъ».

В наличии в аптеках республики имеются 8,6 тыс. антисептиков, 10 тыс. — в медицинских учреждениях, 4,198 тыс. — в оптовой сети. Респираторов нет ни в аптеках, ни на оптовых складах, в больницах республики их насчитали 836 штук, аналогичная ситуация и с защитными костюмами — 856 штук есть только в медорганизациях.

Запасы препарата Рибавирин в больницах обеспечат потребности на один месяц, в оптовой сети лекарства нет. Также в больницах имеется запас Интерферона бета на полмесяца, на такой же срок есть запас в оптовой сети. Запасы Лопинавира и Ритона, как у медиков, так и у оптовиков, рассчитаны на один месяц.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в Марий Эл поступила партия медицинских масок в количестве 82 тыс. штук. Власти республики ведут переговоры о новой поставке средств индивидуальной защиты, планируется, что в новой партии будут ещё 196 тыс. масок, а также одноразовые защитные костюмы, одноразовые халаты и перчатки для медицинских работников.